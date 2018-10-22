Tal Garih bakın kimi torunu çıktı! Tuba Ünsal'ın sevgilisi Yahudi asıllı ve...

Geçtiğimiz aylarda eski eşi Mirgün Cabas ile boşanan ünlü model ve oyuncu Tuba Ünsal, yeni aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurunca herkes şaşırdı. Zira bu kişi sıradan biri değildi. Sevgilisi Tal Garih soyadı ile dikkat çekti. Garih ailesi iş dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Türkiye ise Garih'leri dramatik bir olayla hatırlıyor. Bakın Tal Garih kimdir ve dedesi kim?