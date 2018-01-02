Taktir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Yarıyıl tatili yaklaşıyor... Okullarda karne gününe sayılı günler kala milyonlarca öğrenci takdir ve teşekkür belgeleri için not ortalamalarını hesaplıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre öğrencilerin takdir ve teşekkür alabilmeleri için öncelikle tüm derslerle başarılı olmaları ve ağırlıklı not ortalamalarının ise 70'den aşağı olmaması gerekiyor. Bu öğrencilerin davranış puanları ise 100 olarak belirtiliyor.

Aynı yönetmeliğe göre teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğrencilerin not ortalamalarının 70.00- 84,99 arasında olması gerekiyor. Taktir belgesi için de 85.00 ve daha yukarı not ortalaması olan öğrenciler için düzenlenecek. Yönetmelikte yer alan diğer maddeler ise şöyle:

- Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiile ödüllendirir.

- Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.

Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.