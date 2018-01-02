  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. MİLLİ PİYANGO
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Taktir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Taktir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Taktir teşekkür hesaplamayla ilgili tüm detaylar İnternethaber.com'da... Yarıyıl tatili yaklaşırken milyonlarca öğrenci e-okul sistemine girerek not ortalamalarını hesaplıyor. Peki taktir ve teşekkür belgelerini hedefleyenler not ortalamalarını nasıl hesaplayacak?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-01-2018 22:18 - Güncelleme: 02-01-2018 22:18

Yarıyıl tatili yaklaşıyor... Okullarda karne gününe sayılı günler kala milyonlarca öğrenci takdir ve teşekkür belgeleri için not ortalamalarını hesaplıyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre öğrencilerin takdir ve teşekkür alabilmeleri için öncelikle tüm derslerle başarılı olmaları ve ağırlıklı not ortalamalarının ise 70'den aşağı olmaması gerekiyor. Bu öğrencilerin davranış puanları ise 100 olarak belirtiliyor.

Aynı yönetmeliğe göre teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğrencilerin not ortalamalarının 70.00- 84,99 arasında olması gerekiyor. Taktir belgesi için de 85.00 ve daha yukarı not ortalaması olan öğrenciler için düzenlenecek. Yönetmelikte yer alan diğer maddeler ise şöyle:

- Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiile ödüllendirir.

- Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.

Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Taktir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Milli Piyango
  7. Ekonomi
  8. Seçim
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat