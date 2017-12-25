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Taksim'in ardında Beşiktaş'a da izin çıkmadı!

Taksim'in ardında Beşiktaş'a da izin çıkmadı!

Beyoğlu Belediyesi'nin Taksim'de yılbaşı kutlamalarının yapılmayacağını açıklamasının ardından, Beşiktaş Kaymakamlığı da 31 Aralık tarihinde Beşiktaş Belediyesi'nin Barbaros Meydanı'nda yapmak istediği yılbaşı etkinliğine "Güvenlik" gerekçesiyle izin vermedi.

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Eklenme Tarihi: 25-12-2017 20:32 - Güncelleme: 25-12-2017 20:32

Beşiktaş Belediyesinin yılbaşı kutlaması için 31 Aralık’ta Barbaros Meydanı'nda 21.00 ile gece 00.30 saatleri arasında yılbaşı kutlaması düzenlemek için yaptığı izin başvurusu, Beşiktaş Kaymakamlığınca reddedildi.

Beşiktaş Belediyesinin başvurusunu değerlendiren Kaymakamlık ret yazısında, “Söz konusu taleple ülkemizin içinde bulunduğu şartlar dikkate alındığında provakatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliğe katılacaklar dahil halkın huzur, güvenlik ve esenliğinin, kamu güvenlik ve düzeninin bozulmasına sebebiyet verebileceği değerlendirilmiştir” denildi.

Yazın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu talep ile ilgili olarak ülkemizin bulunduğu şartlar dikkate alındığında provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliğe katılacaklar dahil halkın huzur, güvenlik ve esenliğinin, kamu güvenlik ve düzeninin bozulmasına sebebiyet vereceği, Ayrıca yazınızda belirtmiş olduğunuz alanda Anadolu-Avrupa yakası deniz ulaşımının geçiş hattı ve iskele olması, Fatih-Beyoğlu-Beşiktaş-Mecidiyeköy toplu taşıma hatlarının güzergâhı ve son durağı olması nedeniyle araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu ve özellikle de 31 Aralık gününün önemi ile birlikte bu alan ve çevresinde bu yoğunluğun daha da artacağı değerlendirildiğinden yapılması planlanan etkinlik herhangi bir müessif olaya meydan vermemek amacıyla uygun görülmemiştir."

TAKSİM'E DE İZİN ÇIKMAMIŞTI

Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nce, Taksim'de düzenlenen "Huzur Toplantısı"nda, ilçenin güvenliğinin sağlanması için alınan önlemler ele alınmış, bu yıl Taksim'de yılbaşı kutlamasının yapılmaması kararlaştırılmıştı.

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