Taksim'e çıkmak isteyenlere polis müdahalesi

Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs'ta gösterilere yasaklanan Taksim Meydanı'nın etrafı bariyerlerle çevrilirken, alana, gazeteciler de dahil kimse alınmıyor.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı.

Ancak "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganları atan eylemciler, Taksim’e doğru yürüyüşe geçmek istedi. Bunun üzerine gruba müdahale eden polis, göstericileri gözaltına aldı.

ŞİŞLİ'DE İŞ MAKİNASI BEKLİYOR: Harbiye Caddesi polisler tarafından trafiğe kapatıldı. Şişli Camii önünden kapatılan yol nedeniyle araçlar arternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Şişli Camii çevresinde de polis şüpheli araçları durdurup arama yapıyor. Kontrollerden sonra araçların geçişine izin veriliyor. Öte yandan bir iş makinası da kurulabilecek barikatların kaldırılması için bölgede bekletiliyor.