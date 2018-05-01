Taksim'de neler oldu? İşte kare kare birbirinden ilginç o anlar

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim oldukça sakin bir gün geçirirken, objektiflere birbirinden ilginç kareler yansıdı... Kimi sendikacılar çıplak ayaklarla Taksim'e çıkarken, meydan vatandaşa kapatılınca meydan esnafa kaldı. Onlar da ya futbol oynadı ya voleybol...

Taksim'de neler oldu? İşte kare kare birbirinden ilginç o anlar

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatılırken, meydan çevresi de bariyerlerle örüldü ve vatandaşların girmesine izin verilmedi. Türk-İŞ, Hak-İş ve bazı sendika temsilcileri Taksim anıtına çelenk bıraktı. HAKSEN yöneticilerinin çelenk bırakmaya çıplak ayakla gelmeleri dikkat çekti... Müşterisi olmayan esnaf polis Taksim Meydanı'ndaki bariyerleri arasında voleybol oynarken, araç bulamayan turistler de ellerinde valizlerle uzun süre yürümek zorunda kaldı. İşte sabahtan bu yana Taksim'den objektiflere yansıyanlar...

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Taksim'de neler oldu? İşte kare kare birbirinden ilginç o anlar

TAKSİM KAPATILDI... 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı. Etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'na gazeteciler de dahil kimse alınmadı. Meydan çevresinde oluşturulan alanlarda kimlik kontrolü yapıldı...

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Taksim'de neler oldu? İşte kare kare birbirinden ilginç o anlar

ÖNCE KAZANCI YOKUŞU SONRA TAKSİM MEYDANI... Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan Türk-İş üyesi grup, saygı duruşunda bulunarak 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı. Sendika üyeleri daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Grup burada saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan grup bir süre 1 Mayıs'a ilişkin sloganlar attı.

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Taksim'de neler oldu? İşte kare kare birbirinden ilginç o anlar

ÇIPLAK AYAKLARLA GELDİLER... 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, sendikalar Taksim Meydanı’na geldi. Türk-İş üyesi bir grup Gümüşsuyu'ndan Taksim Meydanı'na yürüdü. Hak-Sen üyesi bir grup da işçi haklarına dikkat çekmek için çıplak ayakla Taksim Meydanı’na geldiklerini söyledi.

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