Taksim'de neler oldu? İşte kare kare birbirinden ilginç o anlar

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatılırken, meydan çevresi de bariyerlerle örüldü ve vatandaşların girmesine izin verilmedi. Türk-İŞ, Hak-İş ve bazı sendika temsilcileri Taksim anıtına çelenk bıraktı. HAKSEN yöneticilerinin çelenk bırakmaya çıplak ayakla gelmeleri dikkat çekti... Müşterisi olmayan esnaf polis Taksim Meydanı'ndaki bariyerleri arasında voleybol oynarken, araç bulamayan turistler de ellerinde valizlerle uzun süre yürümek zorunda kaldı. İşte sabahtan bu yana Taksim'den objektiflere yansıyanlar...