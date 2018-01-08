Taksim’de genç adam benzin döküp kendini yakmaya çalıştı

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ramazan A., Cumhuriyet Anıtı önünde üzerine benzin döktü. Gencin üzerine sıvı bir şeyler döktüğü gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gencin üzerine benzin döktüğünü gördü. Gencin sürekli olarak ağlaması ve kendisine yaklaşılmasını istememesi üzerine polis ekipleri onu ikna etmeye başladı. Bir yandan çantasını kontrolden eden diğer yandan da genci ikna etmeye çalışan polis, kısa bir süre sonra başarılı oldu. Polis ekipleri tarafından üstündeki montunu çıkartan genç, polis aracına bindirilerek Taksim Polis Merkezine götürüldü.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)