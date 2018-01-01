Taksim'de bu yıl bir ilk kimse ne olduğunu anlamadı!

İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkan yollar yılbaşında alınacak güvenlik tedbirleri çerçevesinde dün araç trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar ve turistler ise polis ekipleri tarafından aranarak meydana alındı. Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri çerçevesinde ilk defa 'drone savar' kullanıldı. Jandarma ekipleri ASELSAN'ın ürettiği 'drone savar' ile meydanda olası saldırılara karşı görev yaptı. 'Drone savar'ı taşıyan askerlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



