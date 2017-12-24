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Taksim'de akılalmaz olay! Mısırlı turist bir anda yere yığılınca...

TAKSİM’de sokakta yürüyen Mısırlı turistin başına nereden geldiği belli olmayan ’yorgun merminin’ isabet etti. Yaralanan kadın turist hastaneye kaldırıldı.

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Eklenme Tarihi: 24-12-2017 15:02 - Güncelleme: 24-12-2017 15:02

Olay, Mis Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen 30 yaşındaki Mısırlı Zahide Muhammed Fadii, bir anda başında acı hissetti ve yere yığıldı.

Fadii’nin yardımına koşan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Uzaktan atıldığı için ’yorgun mermi’ olarak adlandırılan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralanan turist, olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Batur 24 Aralık 2017 17:46 Mübarek kristmas Gecesinin özgürlük, eşitlik, kardeşlik : Huzur ve barış getirmesini diliyorum.

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