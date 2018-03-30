Taksim sapığı yakalandı! Bakın o adam kim çıktı

Taksim'de güvenlik kamerasına yansıyan olay 21 Ocak 2017'de meydana gelmişti. Engin K. (25), eğlence dönüşü sabahın erken saatlerinde evlerine gitmek için Balo Sokak'tan, Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürüyen F.H.E isimli kadını bir inşaata kaçırıp tecavüz etmişti yanındaki kadın arkadaşı E.Y.'nin ise tekmelenip yaralanmasıyla ilgili 15 aydır aranıyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin yakalanması amacıyla özel ekip kurdu. Ekipler, aylar süren çalışmaların ardından şüphelinin Beyoğlu'nda saklandığı evi tespit etti. Dün operasyon için düğmeye basıldı. Akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenlendi. Şüpheli, polisleri karşısında görünce kaçmaya çalıştı; bu sırada da bacağı kırıldı. Operasyonda Engin K. yakalanarak gözaltına alındı.
9 AYRI SUÇ KAYDI VARMIŞ: Polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Engin K. adliyeye sevk edildi. Engin K.'nın cinsel saldırı, uyuşturucu kullanmak, yaralama ve hırsızlıktan 9 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Taksim'deki olay güvenlik kamerasına da yansımıştı. Engin K., kadınlara saldırdıktan sonra F.H.E isimli kadını omzuna alarak götürürken kameraya yansımıştı. Engin K.'nın genç kadını, bir arkadaşının evine götürüp tecavüz ettiği belirtiliyordu. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Engin K.'nın arkadaşı Dursun A.'nın yakalanmıştı.
AYAKTA DURMAKTA ZORLANIYORLARDI: 21 Ocak 2017 tarihinde F.H.E. (22) vestiyer olarak çalıştığı eğlence merkezinden, kadın arkadaşı E.Y. ile birlikte saat 05.30 sıralarında çıktı. İkili, başka bir bara giderek bir süre eğlendi. İki arkadaş buradan saat 07.30 gibi çıktı. İkisi de aynı yaşta olan E. ve Y. Balo Sokak’tan geçerek Tarlabaşı’na gidip buradan taksi ile evlerine gitmek istedi. F.H.E., alkolün etkisi ile yürümekte zorlanınca arkadaşı E.Y.’nin yardımı ile bir binanın merdivenlerine oturdu.
OMZUNA ALIP KAÇIRDI: Çevredeki 4 işyerinin kamera kayıtlarına göre saat 07.50 sıralarında iki kadının yanına 1.70 boylarında tanımadıkları bir erkek geldi. İfadelere göre Rıdvan isimli bu kişi F.H.E.’yi omzuna alarak yürümeye başladı. E.Y. başta, bu kişinin kendilerine yardım etmek istediğini düşündü. Ancak daha sonra bu kişiye arkadaşını indirmesini, taksi tutup evlerine gideceklerini söyledi. Bu sırada kasıklarına darbe alan E.Y., yaşadığı acıyla kısa süre önce oturdukları yere döndü.
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