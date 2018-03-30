Taksim sapığı yakalandı! Bakın o adam kim çıktı

AYAKTA DURMAKTA ZORLANIYORLARDI: 21 Ocak 2017 tarihinde F.H.E. (22) vestiyer olarak çalıştığı eğlence merkezinden, kadın arkadaşı E.Y. ile birlikte saat 05.30 sıralarında çıktı. İkili, başka bir bara giderek bir süre eğlendi. İki arkadaş buradan saat 07.30 gibi çıktı. İkisi de aynı yaşta olan E. ve Y. Balo Sokak’tan geçerek Tarlabaşı’na gidip buradan taksi ile evlerine gitmek istedi. F.H.E., alkolün etkisi ile yürümekte zorlanınca arkadaşı E.Y.’nin yardımı ile bir binanın merdivenlerine oturdu.