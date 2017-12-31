Taksim kapatıldı işte alternatif yollar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yılbaşı önlemleri kapsamında; İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar, Beşiktaş'taki ve Kadıköy'deki yollar saat 15.00'ten itibaren araç trafiğine kapatıldı. Şişli'deki yollar saat 16.00, Taksim Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar ile diğer yollar ise saat 19.00'da trafiğe kapatılacak.

BEYOĞLU'NDA KAPANACAK VE ALTERNATİF YOLLAR

Öte yandan Taksim’e çıkan caddelerin ve sokakların ise saat 19.00 sıralarında kapatılacağı öğrenildi. Taksim’in yanı sıra Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerindeki yollarında saat 15.00 sıralarında kapatıldığı, Şişli ilçesindeki yolların ise saat 16.00 sıralarında trafiğe kapatılacağı öğrenildi. Sabah saatlerinden itibaren ise önceden belirtilen ilçelere ağır tonajlı araçların girişine izin verilmiyor. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi sürüyor.

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