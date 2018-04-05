Taksim İlkyardım Hastanesi'nde korkunç yangın!

İSTANBUL Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde büyük bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. Şu an hastaların tahliyeleri sürerken, yangına müdahale devam ediyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yangın nedeniyle can kaybının olmadığını ancak duman zehirlenmesi sonucu bir çok kişinin yaralandığını söyledi. Yangın ile ilgili açıklama yapan Vali Şahin, "İçeride yangın yok, duman tahliye ediliyor" dedi.

Hastane 2011'de de yanmış şu soru sorulmuştu: 'Bu nasıl malzeme?'

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında patlamalar yaşanırken alevler hastanenin dış cephesini tamamen kapladı. Çatıda başlayan yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı.

İhbar üzerine İstanbul'un çok sayıda ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Binanın çatısında ve cephe bölümünde alevli şekilde süren yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Bu arada, hastaların tahliyesine başlandı. Hastane çevresinde güvenlik amacıyla polis ekiplerince önlem alındı.

İtfaiye Müdürü açıklamasında yaralı ve can kaybı olmadığını yoğun bakım dışındaki hastaların tahliye edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yangınla ilgili Sağlık Bakanı'ndan bilgi aldığı bildirildi.

Erdoğan, yangın hakkında bilgi aldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun olay yerine gittiği öğrenildi.

HASTALAR VAR MI?: Yanan binada hastalar bulunmuyor. Zira bu bina hastaneye ek olarak yeni yapılıyordu. Haliyle henüz hasta alınmamıştı. Hastanenin diğer kısımlarındaki hastalar ise tahliye ediliyor. Çevredeki binalar da tahliye ediliyor. İtfaiye ekipleri müdahale etse de alevler küçülmek yerine daha da büyüdü.

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin'in açıklamaları şu şekilde;

"Tahliyelerimizi daha rahat yapabilmemiz için, ambulanslarımızın itfaiye araçlarımızın daha rahat trafikte seyredebilmeleri için bu yolları açalım lütfen. Herkes otopark tarafına hatta mümkünse bahçenin dışına konuşlansın. Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı. Şu ana kadar ölü noktasında üzücü haber yok, inşallah sonuna kadar da olmaz. İtfaiye bütün katlara ulaştı ve müdahale yapılıyor. Bir taraftan da duman tahliyesi yapılıyor. İçeride herhangi bir yangın yok. Yangın dış yüzeyde ve çatıda. Ama içeriye duman dolmuş, o dumanı tahliye ediyorlar bir taraftan. Neticede inşallah üzücü bir durumla karşılaşmayız."

İstanbul Valisi Vasip Şahin, yangının nedeni ile ilgili soruya "Şu anda olay çok yeni" yanıtını verdi.

İstanbul'daki hastanede korkunç yangın! İlk görüntülerİstanbul'daki hastanede korkunç yangın! İlk görüntülerİstanbul'daki hastanede korkunç yangın! İlk görüntülerİstanbul'daki hastanede korkunç yangın! İlk görüntülerHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN 

BELEDİYE BAŞKANI USTA: "CAN KAYBI YOK"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin, "Can kaybı şu anda yok Allah'a şükür, inşallah olmaz. Dumandan zehirlenen hastalarımız var onları da hastaneye gönderiyoruz" dedi.

Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanedeki tahliye işlemlerinin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Bir taraftan da yangının söndürülmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Usta, şöyle konuştu: 

"İçerideki hasta sayısını tam olarak bilemiyoruz. Yoğun bakımdaki bütün hastalar dışarı çıkarıldı. Zaten yürüyebilen, ayakta tedavi olan hastalar da kendilerinden çıkıyorlar. Yangın nereden kaynaklandı, nereden çıktı bilemiyoruz. Yoğun bakımdaki hastaların hepsi dışarı çıkarıldı fakat diğer katlarda da hasta olduğunu görüyoruz. Onların tahliyesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Üst katlarda duman içeri girdiği için en üst katlara müdahale etmek zorluyor. Helikopter de geliyor. Can kaybı şu anda yok Allah'a şükür, inşallah olmaz. Dumandan zehirlenen hastalarımız var, onları da hastaneye gönderiyoruz. Burada bahçede tedavi ediliyor, müdahale ediliyor ama olumsuz bir şey yok." 

  • Güncel 05 Nisan 2018 18:10
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • vur kazmayı 05 Nisan 2018 18:21 iyiki açılmadan yandı açıldıktan hastalar buraya nakil edildikten sonra yansaydı felaket olurdu inşaatlardaki cephe malzemeleri kalite çok kötü belediye görevini yapmıyor.

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