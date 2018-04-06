Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangından yeni görüntüler

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın hastanenin dış cephesini sardı. Hastane içinde büyük panik yaşandı. Tedavi gösteren hastalar tahliye edildi. Yangın sırasında hastane içinde yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı. 

"İLK BAKIŞTA DIŞ CEPHEDEN KAYNAKLI OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ" Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin yaptığı açıklamada,"Bilindiği gibi saat 17 sularında başlayan bir yangınla karşı karşıya kaldık. Yüreğimiz hopladı, endişe duyduk. Orada çalışan personellerimiz, vatandaşlarımız, itfaiye görevlilerimiz çok hızlı bir şekilde organize olarak tahliyeleri gerçekleştirdiler.Şu anda itfaiye ve savcılık soruşturma başlattı, biz de idari soruşturma başlattık. Çalışmalarımız ve soruşturmalar sonrası bir ihmal varsa ortaya çıkarılacak ve gereği yapılacaktır. Teknik bir sorun söz konusuysa bu da giderilecektir. İlk bakışta dış cepheden kaynaklı olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak şu aşamada bir şey söylemek çok doğru değil." dedi.

  • Güncel 06 Nisan 2018 12:26
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