Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki binasında dün yangın çıktı. Hastanenin çatısında başlayan yangın diğer katlara da yayıldı. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi, bölge trafiğe kapatıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada "Yangın kısmen kontrol altına alındı, şu ana kadar ölü noktasında üzücü bir haber yok. Hastalarımız tahliye edilerek güvenli alana alındı" dedi.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanes'nde yangın çıktı. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde hastanenin çatısından ateş ve dumanın yükseldiği görüldü.
Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Çevredeki binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. İnşaat halindeki binanın yanındaki hastanede bulunanların tahliye edildi.
İtfaiye yetkilileri, hastanedeki yangının kontrol altına alındığı, can kaybının yaşanmadığı ve çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.
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