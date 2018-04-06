Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki binasında dün yangın çıktı. Hastanenin çatısında başlayan yangın diğer katlara da yayıldı. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi, bölge trafiğe kapatıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada "Yangın kısmen kontrol altına alındı, şu ana kadar ölü noktasında üzücü bir haber yok. Hastalarımız tahliye edilerek güvenli alana alındı" dedi.