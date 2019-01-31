Taksim Camisi'nin minare külahı yerleştirildi

TAKSİM Meydanında yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzası taşıyan camide, vinç yardımıyla minarelerden birine 2,5 metre boyunda külah yerleştirildi. Yerleştirilen külahın ağırlığının, 500 kilogram olduğu öğrenildi.
Külah bölümünün, 8 ton ağırlığında ve çelikten yapıldığı öğrenildi. Külahın takılması anlarını ilgiyle izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görütüledi.
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