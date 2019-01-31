Taksim Camisi'nin minare külahı yerleştirildi

Taksim'de yapımı süren camide minarelerden birinin külahı yerleştirildi. Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı devam ediyor.

Taksim Camisi'nin minare külahı yerleştirildi

TAKSİM Meydanında yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzası taşıyan camide, vinç yardımıyla minarelerden birine 2,5 metre boyunda külah yerleştirildi. Yerleştirilen külahın ağırlığının, 500 kilogram olduğu öğrenildi.

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Taksim Camisi'nin minare külahı yerleştirildi

Külah bölümünün, 8 ton ağırlığında ve çelikten yapıldığı öğrenildi. Külahın takılması anlarını ilgiyle izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görütüledi.

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Taksim Camisi'nin minare külahı yerleştirildi

Taksim Meydanı'ndan geçen yerli ve yabancı turistler de, caminin fotoğrafını çekti. Yapımı tamamlandığında camide 2 bin 500 kişi aynı anda ibadet edebilecek.

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Taksim Camisi'nin minare külahı yerleştirildi

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