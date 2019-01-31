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Taksim Camisi inşaatında önemli gelişme

Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzası taşıyan camide ana kubbenin üzerine vinç yardımıyla alem yerleştirildi. Taksim Meydanı'ndan geçen yerli ve yabancı turistler, alemin fotoğrafını çekti. Yapımı tamamlandığında camide 2 bin 500 kişi aynı anda ibadet edebilecek.

Taksim Camii’nin özellikleri

Taksim Camisi'nin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre kubbe yüksekliği 9,6 metre toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olacak. Bu yükseklik bölgedeki Rum Ortodoks Kilisesi ile Ermeni Katolik Kiliselerinin yüksekliklerinin dikkate alınarak belirlendi. Kot farkı dikkate alınarak tasarlanan projenin yer altında üç katı bulunacak. Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç için park yeri bulunacak. Yapıda konferans ve sergi salonları gibi alanlarda tasarlanırken 875 metrekare zemine oturan projenin dış cephesinde açık renk doğal taşların kullanılacağı belirtildi.

  • Güncel 31 Ocak 2019 12:00
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