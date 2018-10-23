İstanbul'da saat 15.00 sıralarında Şişli Osmanbey Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, 2 taksi şoförü yolcu alma nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından yol ortasında araçlarından inen sürücüler, güpegündüz tekme ve yumruklarla birbirine girdi.
Saniyelerce kavga eden sürücüleri, çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı.
Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Taksicilerin 'yolcu alma' kavgası böyle görüntülendi! videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER