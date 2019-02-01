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Taksicilere müjde: O süre uzatıldı!

Taksicilere müjde: O süre uzatıldı!

Ticari taksilerdeki kullanım süresine ilişkin değişikliğe gidildi. İstanbul’da bulunan sarı renkli ticari taksilerde kullanım süresi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) tarafından değiştirildi. B ve C segmenti sarı renkli ticari taksiler 5 yıl yerine 6 yıl kullanılacak.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 17:51 - Güncelleme: 01-02-2019 17:51

Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME), İstanbul'daki sarı renkli ticari taksiler için aldığı yeri kararı duyurdu. Daha önce B ve C segmenti sarı renkli ticare taksiler 5 yıl süre ile kullanılıyordu. Alınan yeni kararla bu süre 6 yıla çıkarıldı.

Bu kararın arkasında araç fiyatlarının yükselmesinin olduğu belirtiliyor. Döviz ve faiz oranlarının yüksek olması Türkiye'de otomobil sektörünün daralmasına sebep olmuştu. 5 yılda bir araçlarını değiştirmek zorunda kalan taksicileri 1 yıl daha rahatlatacak karar kısa mesajla duyuruldu.

Sarı renkli olmayan ticari taksilerin kullanım süresinde ise bir değişiklik yapılmadı.

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