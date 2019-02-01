Taksicilere müjde: O süre uzatıldı!

Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME), İstanbul'daki sarı renkli ticari taksiler için aldığı yeri kararı duyurdu. Daha önce B ve C segmenti sarı renkli ticare taksiler 5 yıl süre ile kullanılıyordu. Alınan yeni kararla bu süre 6 yıla çıkarıldı.

Bu kararın arkasında araç fiyatlarının yükselmesinin olduğu belirtiliyor. Döviz ve faiz oranlarının yüksek olması Türkiye'de otomobil sektörünün daralmasına sebep olmuştu. 5 yılda bir araçlarını değiştirmek zorunda kalan taksicileri 1 yıl daha rahatlatacak karar kısa mesajla duyuruldu.

Sarı renkli olmayan ticari taksilerin kullanım süresinde ise bir değişiklik yapılmadı.