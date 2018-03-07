Taksiciler, Uber sürücülerine tekme tokat saldırdı!

Taksiciler bakanlık önündeki gösterileri sırasında, grevlerine katılmayan meslektaşlarına ve Uber sürücülerine saldırdı. Taksicilerin tekmeli saldırısı sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sayıları az olan polis ekiplerinin müdahalesi ise yeterli olmadı.