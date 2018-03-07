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Taksiciler, müşteri gibi çağırdıkları Uber şoförünü dövdü!

Taksiciler, müşteri gibi çağırdıkları Uber şoförünü dövdü!

Taksici-Uberci kavgası bir türlü bitmek bilmiyor. Ancak bu kez iş farklı bir boyuta taşındı. İddiaya göre bir grup taksici, gece saatlerinde müşteri gibi Uber çağırıp, şoförlerini dövüyor.

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 17:44 - Güncelleme: 07-03-2018 17:44

Taksiciler ve Uber adındaki mobil uygulamayla yolcu alıp VIP taşımacılık yapan şoförler arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Öyle ki iş şiddete kadar çıktı. Hatta o şoförlerin iddiasına göre, taksiciler müşteri gibi şoförleri çağırıp tenha yerde kıstırıp, onları darp ediyorlar. Üstelik bu birkaç kez değil, hemen hemen her gün yaşanıyor.

Habertürk TV'den Okan Ateş'in haberine göre taksicilerin darp ettiği şoför konuyu yargıya taşıdı. Savcılık soruşturması devam ediyor. Taksicilerin şiddetine uğradığını iddia eden bir Uber sürücüsü ise "Sürekli taciz, hakaret, küfürleşmeler... Bir kez aracımın önünü kesti, aracımın sayılı yerlerine vurdu. Elinde bıçakla beni arabadan indirmeye çalıştı. Müşterim beni beklerken yanına yaklaşmışlar, Uber bekleyemezsin, size ekmek yedirmeyeceğiz demiş" açıklamasında bulundu.

Taksici-Uberci kavgalarından birinde, o anlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

"İŞİMİZİ ALMASI BİZİ SIKINTIYA SOKUYOR"

İddialar hakkında açıklama yapan bir taksici "Bir yerde duruyoruz. Turistin elinde telefon, Uber'den taksi çağırdığını görüyoruz. Arkadaşın da gelip işimizi alması bizi sıkıntıya sokuyor" diyor. Bir başka taksici ise "Devlet hakkımızı savunmazsa bu tür olaylar zaten olacak" açıklamasında bulundu

Uber, 2014'ten beri 3 binden fazla sürücüyle İstanbul sokaklarında. Çıkış yeri Amerika. Kullanıcılarına özel sürücülerle özel araç hizmeti sunuyor. Bir nevi taksicilik faaliyeti, ama sistem akıllı telefonlar üzerinden işliyor. Kazançlarını Uber'le paylaşmak durumunda kalan taksiciler, uzun süredir rahatsız. Günde 1.5 milyon yolcu taşıyan taksicilere göre Uber, vergi vermiyor ve emek hırsızlığı yapıyor. Uber sürücüleri ise fatura kestiklerini yani vergi verdiklerini iddia ediyor.

Taksiciler, Uber sürücülerine tekme tokat saldırdı!Taksiciler, Uber sürücülerine tekme tokat saldırdı!Taksiciler, Uber sürücülerine tekme tokat saldırdı!Taksiciler, Uber sürücülerine tekme tokat saldırdı!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • misafir 07 Mart 2018 19:21 Uber ilk ciktiginda ABD de bir cok taksi sirketi batti...bu cok normal.yakinda soforsuz uber seferleri baslayacak.taksiciler kendine baska is ulsun yada onlarda milleti soymak yerine uber gibi uygulamalari indirsin hakkina razi olsun.

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