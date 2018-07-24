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Taksi yatak odasına girdi: 2 yaralı

Taksi yatak odasına girdi: 2 yaralı

BEŞİKTAŞ'ta bir taksi yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak bir evin yatak odasına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 06:56 - Güncelleme: 24-07-2018 06:56

Kaza, gece yarısı Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülistan Sokak'taki dik yokuştan aşağı inen 34 TCR 09 plakalı taksi yağmur nedeniyle kayganlaşan yokuşta duramayıp 5 katlı bir binanın zemin katındaki bir evin yatak odasına girdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle taksi sürücüsü ve araç içerisindeki bir yolcu araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralılar sıkıştıkları çıkartılarak ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan taksinin girdiği odada kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, evde hasar meydana geldi.

Kaza yapan taksi çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • gül 24 Temmuz 2018 08:07 vay be gözlerimiz yaşardı ne bulunmaz hint kumaşı imiş boşuna çabalamayın proje bir parti ve genel başkanı darmadağın olacaksınız

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