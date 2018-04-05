Taksi Genel Müdürü açıkladı yerli UBER hizmete girdi!

İstanbul'da 1500 taksici yeni bir taşımacılık uygulaması kurdu. @taksi adlı mobil taksicilik uygulaması Uber'e benzer bir yapıda işleyecek ve sadece sarı taksi değil farklı araçlar da kullanılabilecek.

Taksi Genel Müdürü açıkladı yerli UBER hizmete girdi!

Uygulamada VIP araç, kredi kartıyla ödeme, panik butonu ve taksi rezervasyonu gibi hizmetler bulunuyor. Uber'in yasaklanması için dava açan taksiciler, Uber'e benzer bir yapı kurarak mobil uygulama üzerinden hizmet verecek '@taksi' hizmetini başlattılar. Sistemle kullanıcılar Uber'deki gibi normal taksinin yanında, ‘Turkuvaz Taksi' ve ‘Siyah Taksi' çağırabilecek. Turkuvaz yüzde 15, siyah VIP taksiler ise taksimetrenin 2 katı ücretle çalışacak.

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Taksi Genel Müdürü açıkladı yerli UBER hizmete girdi!

Milliyet gazetesinden Barış Kocaoğlu'na konuşan, @taksi Genel Müdürü Bircan Pabuçcu, Uber'in taksimetresiz hizmet verdiği için Avrupa'nın birçok noktasında yasak olduğunu savunarak, kendilerinin ise taksimetreyle Uber benzeri hizmet sunacaklarını anlattı. Pabuçcu, şoförlerin eleştirilen davranışlarıyla ilgili, "Dışarıdan yolcu alan bir taksiciyle, uygulamayla yolcu alan taksicinin davranışları arasında iyi yönde fark olduğunu görüyoruz.

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Taksi Genel Müdürü açıkladı yerli UBER hizmete girdi!

Taksici arkadaşlarımıza nasıl davranmaları gerektiği konusunda telkinlerde bulunuyoruz. Zaten her şoför, yolcularımız tarafından puanlama sistemiyle değerlendirilecek, haklarında yorum yazılabilecek" ifadelerini kullandı. Pabuçcu, uygulamadan elde edilecek gelirin bir kısmıyla, şoförleri daha kapsamlı bir eğitim sürecinden geçirmek gibi projeleri olduğunu da ifade etti.

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Taksi Genel Müdürü açıkladı yerli UBER hizmete girdi!

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman da, taksicilerin taşeron sistemi altında ezilen bir kesim olduğunu söyleyerek, "İşin yüzde 95'lik yükünü şoförler taşıyor. Biz işverenleri tanımıyoruz bile. Taşeronlarla, hatta taşeronun da taşeronuyla muhatap oluyoruz. Herkes birbirinin üzerinden para kazanırken, en son ezilen kesim şoförler oluyor" dedi. Duman, uygulamanın daha fazla iş imkanı sağlayacağını, sektördeki herkesi mutlu edeceğini kaydetti.

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