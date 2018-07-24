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Taksi evin salonuna girdi: 2 yaralı

Taksi evin salonuna girdi: 2 yaralı

BEŞİKTAŞ'ta bir taksi yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak bir evin salonuna girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 06:56 - Güncelleme: 24-07-2018 09:12

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan taksinin bir apartmanın bodrum katındaki dairenin duvarını yıkıp içeri girmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mecidiye Mahallesi Gülistan Sokağı'nda seyir halindeyken kontrolden çıkan Baytar Ç. idaresindeki 34 TCR 09 plakalı taksi, Çevirmeci Sokağı'nda 5 katlı bir binanın bodrum katındaki evin salonuna girdi.
Kazada sürücü Baytar Ç. ile yanındaki bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi araçta sıkışarak yaralandı. Olay sırasında salonda kimsenin bulunmadığı ve evdekilerin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Apartmanın duvarına sıkışan taksi ise çekici yardımıyla çıkarıldı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • istanbull 24 Temmuz 2018 08:25 adam gibi araç kullansaydı kaza olmazdı. kayganlaşan yolmuş, tabiki yağmur yağıyor ama onu anlayacak beyin nerde?

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