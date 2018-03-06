Takipçi kazanmak için iğrenç teklif!

Olaydan sonra kaldığı otelden ayrılan kız polis tarafından Sanya Phoenix uluslararası havalimanında polis tarafından fuhuş suçlaması ile gözaltına alındı. Genç kız polise verdiği ifadede takipçi kazanmak için böyle bir şey yaptığını söyledi. Genç kız polise verdiği ifadede takipçi kazanmak için böyle bir şey yaptığını söyledi.