Takipçi kazanmak için iğrenç teklif!

Çin'de yaşayan 19 yaşındaki Miss Ye isimli genç kız sosyal medya hesabında kaldığı otele gelen herkesle bedava ilişkiye gireceğini söyledi.Çin'de yaşanan ilginç olayda otelin önüne 3 bin Çinli genç gelince polis genç kızı gözaltına aldı. Genç polis tarafından yapılan sorguda çok ilginç bir ifade verdi.
Olaydan sonra kız polis tarafından fuhuştan gözaltına alındı. Genç kızın kaldığı otelin yetkilileri genç kızın daha fazla takipçi için yaptığı teklife ilişkin çok kişinden şikayet telefonu aldıklarını söyledi. Yüzlerce kişinin otele gelmesinden dolayı kız yaptığı paylaşımı kaldırıp bunun sadece bir şaka olduğunu söyledi.
Olaydan sonra kaldığı otelden ayrılan kız polis tarafından Sanya Phoenix uluslararası havalimanında polis tarafından fuhuş suçlaması ile gözaltına alındı. Genç kız polise verdiği ifadede takipçi kazanmak için böyle bir şey yaptığını söyledi. Genç kız polise verdiği ifadede takipçi kazanmak için böyle bir şey yaptığını söyledi.
Çin'de yaşayan 19 yaşındaki Miss Ye isimli genç kız sosyal medya hesabında kaldığı otele gelen herkesle bedava ilişkiye gireceğini söyledi.Çin'de yaşanan ilginç olayda otelin önüne 3 bin Çinli genç gelince polis genç kızı gözaltına aldı. Genç polis tarafından yapılan sorguda çok ilginç bir ifade verdi.
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