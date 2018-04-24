Takıntılı aşık, esnafa bardakla saldırdı

Edinilen bilgilere göre olay, Sultanbeyli'de bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre, iş yerinde çalışan bir genç kıza duyduğu ilgiyi takıntı haline getiren zanlı, adeta terör estirdi. Kimsenin görmediği bir anda iş yerinin camına genç kızın ismini yazan zanlı, bir süre sonra geri döndüğünde yazının silindiğini gördü. Bir arkadaşıyla birlikte iş yerinin sorumlusu olan esnafı sıkıştıran zanlı, bir süre tartıştıktan sonra elindeki bardakla saldırdı. Bardağı esnafın kafasına atan zanlı, tekme ve yumruklarla adamı hastanelik etti. Çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşen takıntılı aşık, olay yerinden ayrıldı. Yaşanan olay sonrası kafasına bardak darbesi alan esnaf, ağır yaralanırken olay yerine çağrılan 112 tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, bardaklı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

  • Güncel 24 Nisan 2018 11:27
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 24 Nisan 2018 12:06 bu işin sonu cinayete gitmeden saldırganı itlaf etmek gerekir.

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