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Takdir ve teşekkür hesaplama e-okul'a giriş

Takdir ve teşekkür hesaplama e-okul'a giriş

e-okul giriş için Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir uygulama başlattı. Öğrenciler e-okul sistemiyle not ortalamalarını kontrol edebilecek. Peki takdir ve teşekkür nasıl hesaplanır? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili mevzuatı ve takdir teşükkür hesaplama yöntemi;

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Eklenme Tarihi: 07-01-2018 22:38 - Güncelleme: 07-01-2018 22:38

Yarı yıl tatiline kısa bir süre kala hem öğrenciler hem de veliler not durumunu öğrenebilmek için e-okul sistemine giriş yapıyor. Peki e-okul'a giriş nasıl yapılır ve takdir-teşekkür nasıl hesaplanır? İşte tüm detaylarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı e-okul sistemi ile takdir-teşekkür hesaplama yöntemi;

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2007 yılında devreye aldığı e-okul sistemi, öğrenciler kadar velilerin de işlerini kolaylaştırdı. e-okul sisteminde öğrencilerin devam bilgisi, haftalık ders programı, sınav tarihleri ile öğrencilerin yazılı ve sözlü not bilgisi yer alıyor. 

e-okul sistemi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi "https://eokulyd.meb.gov.tr" adresine giriş yapılması gerekiyor. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra ikinci bölümde öğrenciye dair bilgilerin doldurulması gerekiyor.

İkinci aşamada öğrencinin kimlik bilgileri ve okuluna ilişkin bilgiler sorulmaktadır. Sorulan bilgiler arasında öğrencinin doğum günü, nüfusa kayıtlı olunan yer, cilt no, aile sıra no ve eğitim görülen şube gibi bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler doğru girildikten ve öğrencinin resmi seçildikten sonra ekran açılacaktır.

e-Okul giriş işlemi böylece tamamlanır ve açılan ekranda sol menüde seçenekler görüntülenir. Sol menüden Not Bilgisi, Devamsızlık Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Yıl Sonu Notları, Diploma Puanı, Davranış Notları, Şube Yazılı Ortalamaları ve Sınav Tarihleri gibi birçok işlem ile öğrencinin eğitimine ilişkin son durum görüntülenebilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

e-Okul takdir teşekkür hesaplama işlemi için tüm öğretmenlerin e-Okul sistemine tüm notları girmesi gerekmektedir. Notlar girildikten sonra derslerin ortalama puanları ortaya çıkar ve yıl sonu başarı puanına bakılır.

Yıl sonu başarı puanı 85,00 ile 100 puan arasında olursa takdir belgesi, 70,00 ile 84,99 puan arasında olursa da teşekkür belgesi alınır.

Örnek: 8. sınıfta ağırlıklı ortalama nasıl hesaplanır?

Yeni eğitim sisteminde 8. sınıflar için dönem sonunda her dersin puan ortalaması alınarak bu ortalama dersin haftalık ders saati ile çarpılır. Daha sonra çarpım sonuçları derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sonuç bir 8. sınıf öğrencisi için ağırlıklı dönem ortalamasını vermektedir.

8. sınıfta takdir teşekkür nasıl hesaplanır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takdirname ve teşekkür belgelerinin öğrencilere dağıtımını belirli koşullara bağlamıştır. Bir öğrencinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için ön koşul olarak Türkçe dersinden 55,00, diğer derslerin her birinden 45,00 puandan aşağı bir puanı olmamalıdır. Bu şartları sağlayan 8. sınıf öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70,00-84,99 arasında olanlara "Teşekkür", 85,00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.

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