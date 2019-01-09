Takdir belgesi alma puanı kaç oldu e okul 2019 not hesaplama

Takdir belgesi kaç puanla alınır araştırması şu günlerde hem veli hem de öğrencilerin gündeminde. 2018-2019 eğitim yılının ilk yarısının bitmesine sadece sayılı günler kaldı, öğrenciler 18 Ocak cuma günü 15 tatile girecekler.Peki 5. sınıfa, 6. sınıfa, 7. sınıfa ve 8. sınıfa giden öğrenciler kaç puanla Takdir belgesi alacaklar, karne notu ortalaması kaç olan tTakdir belgesi alabilecek?

TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA: İşte hem 5, 6, 7, 8. sınıf ortaokul öğrencileri hem de 9, 10, 11, 12. sınıf lise öğrencileri için takdir teşekkür hesaplama yöntemi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiile ödüllendirir.

Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.

Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

PUAN DEĞERLERİ VE DERECELERİ

Öğrencilerin derslerde göstermiş oldukları performans sonucunda alacakları notlar ve bu notlara karşılık gelen dereceler şu şekildedir;

85,00 – 100 puan aralığında olanlar pekiyi,

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar iyi,

60,00 – 69,99 puan aralığında olanlar orta,

50,00 – 59,99 puan aralığında olanlar geçer,

0 – 49,99 puan aralığında olanlar geçmez olarak kabul edilir

e-OKUL GİRİŞ EKRANI 2019: e-okul karne notları nasıl öğrenilir sorusunun yanıtını sizler için derledik. Veliler MEB'in e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden karne notlarını, devamsızlık durumu ve takdir teşekkür hesaplama sistemine erişebilirler.

E OKUL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

e-okul.meb.gov.tr adresine giren veliler ekranda e-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ bölümüne öğrencinin TC Kimlik Numarası ve okul numarasını girerek e-okul karne notları öğrenme sayfasına ulaşabilirler.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.