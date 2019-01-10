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Takdir alma şartları neler 2019 takdir belgesi puanı kaç oldu?

Takdir alma şartları neler 2019 takdir belgesi puanı kaç oldu?

Yarıyıl tatiline artık az bir zaman kaldı, öğrenciler 15 tatile 18 Ocak cuma günü karnelerini alıp çıkacak. Peki karne başarılarını taçlandırmak isteyen öğrenciler takdir belgesini nasıl alacak? 2019 takdir belgesi alma puanı kaç oldu, karne ortalaması kaç puan olan takdir belgesi alabilir? İşte e okul not ortalamasına göre takdir alma puanı

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 10:35 - Güncelleme: 10-01-2019 10:35

Takdir belgesi kaç puanla alınır araştırması şu günlerde hem veli hem de öğrencilerin gündeminde. 2018-2019 eğitim yılının ilk yarısının bitmesine sadece sayılı günler kaldı, öğrenciler 18 Ocak cuma günü 15 tatile girecekler.Peki 5. sınıfa, 6. sınıfa, 7. sınıfa ve 8. sınıfa giden öğrenciler kaç puanla Takdir belgesi alacaklar, karne notu ortalaması kaç olan tTakdir belgesi alabilecek?

Takdir ve teşekkür kaç puanla alınıyor sorusu, karnelerin alınmasına çok az bir süre kala birçok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. E Okul VBS bilgileri ile kolayca gerçekleştirilebilen takdir teşekkür hesaplama işlemi, belirli bir ortalamanın üzerinde yer alan öğrenciler için belge anlamına gelecek. Peki, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencilerinin araştırdığı takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte, E Okul not bilgisi ile kolayca öğrenilebilecek o detaylar

TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA: İşte hem 5, 6, 7, 8. sınıf ortaokul öğrencileri hem de 9, 10, 11, 12. sınıf lise öğrencileri için takdir teşekkür hesaplama yöntemi.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR: 1 Eylül tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler not ortalamasını tutturması halinde teşekkür ya da takdir belgesi alabilecek.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi
ile ödüllendirir.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR: Milli Eğitim Bakanlığı'nın Veli Bilgilendirme Sistemi ve Yönetim Bilgi Sistemi, son günlerde eğitim gündeminin konusu olmaya devam ediyor.

Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

DEVAMSIZLIK SAYISI 10 GÜN ÜZERİNDE OLANLAR BAŞARISIZ SAYILACAK: Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

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