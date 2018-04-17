Tahtaların içinden çıktı: 4 milyon değerinde!

"ARACA NASIL GİRDİĞİNİ BİLMİYORUM": Olayla ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü Zoran S., uyuşturucudan haberi olmadığını ileri sürerek, "Aracımda ele geçirilen uyuşturucu maddeler bana ait değildir. Bu maddelerin TIR’da olduğundan haberim yok. Araca nasıl girdiklerini bilmiyorum" dedi.