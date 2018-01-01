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Tahşiye kumpasında gerekçeli karar açıklandı

Tahşiye kumpasında gerekçeli karar açıklandı

Tahşiye grubuna kumpas kurulmasıyla ilgili davada mahkemenin FETÖ’cü sanıklara verdiği cezanın gerekçeli kararı açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 01-01-2018 15:54 - Güncelleme: 01-01-2018 15:54

2 bin 289 sayfalık gerekçeli kararda Tahşiye grubunun FETÖ’nün hedef tahtasına nasıl oturduğu, elebaşı Fetullah Gülen tarafından verilen operasyon talimatı sonrası örgütün Emniyet’teki şebekesinin ne tür illegal işlemlerde bulunduğu ayrıntılı olarak anlatıldı.
 
FETÖ'nün Tahşiye grubuna kumpas kurulmasıyla ilgili yaklaşık 2,5 senedir devam eden yargılama, 3 Kasım'da sonuçlanmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanan davada Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 31, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in ise 16 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırdı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre  Eski İstanbul Tem Şube Müdürleri Yurt Atayün ve Ömer Köse hakkında ise 25 yıl 6'şar ay hapis cezasına hükmedildi. 25 sanığa ise 'terör örgütü üyeliği'nden 12 yıl ceza verildi. Mahkeme heyeti davayla ilgili gerekçeli kararını yazdı.

2 BİN 289 SAYFALIK KARARDA ÇARPICI DETAYLAR VAR
2 bin 289 sayfalık gerekçeli kararda Tahşiye grubunun FETÖ'nün hedef tahtasına nasıl oturduğu, elebaşı Fetullah Gülen tarafından verilen operasyon talimatı sonrası örgütün Emniyet'teki şebekesinin ne tür illegal işlemlerde bulunduğu ayrıntılı olarak anlatıldı.

Gerekçeli karara göre Tahşiye grubunun FETÖ'nün hedefine Risale-i Nur merkezli bir hareket olması da etkili oldu. Yüzeysel bir anlatımdan yerine derinlikli bir anlatım bulunuyordu. Bu durum ise tüm Nurcuların abisi olma hevesindeki Fetullah Gülen'i rahatsız etti, grup büyümeden yok edilmeliydi.

TALİMAT BİZZAT TERÖRİSTBAŞI'NDAN!
Örgüt elebaşı 6 Nisan 2009'da 'herkul.org' adlı siteden yaptığı konuşmada Tahşiye Grubunu kastederek El Kaide ile bağlantılı olduğunu iddia etti. Örgüt kendisine ait kanallardan Samanyolu TV'de gösterilen dizilerde geçen Karanlık Karar Kurulu'na atıfta bulunarak gruba operasyon yapma talimatı bizzat Gülen tarafından verildi. Gülen'in bu konuşmasından sonra örgüte bağlı yazılı ve görsel medya da derhal harekete geçti. Doğan ve grubuyla alakalı aleyhte yayınlara başlandı.

TV DİZİSİNDE TAHŞİYE GRUBU HEDEFE KONULDU
Tek Türkiye dizisinin 64. Bölümü'nde Tahşiye grubu hedefe konuldu. Dava aşamasında tanık olarak dinlenen Tek Türkiye ve Şefkat Tepe dizilerinin senaristi, yazarı olan Ali Samim Noyan, Elif Yılmaz, Ali Kara, Hikmet Tombulca ve Makbule Alemdağ söz konusu Karanlık Karar Kurulu sahnesiyle alakalarının, bilgilerinin olmadığını, senaryosunu yazmadıklarını, kimin tarafından yazıldığını da bilmediklerini ifade etti. Bylockcu eski emniyet müdürü Bayram Özbek'in Karanlık Karar Kurulu sahnesinin yazarlarından birisi olduğu gerekçeli kararda yer aldı.

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