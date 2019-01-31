Tahkim'den Martin Skrtel'e indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Kurul, ZTK'da Ümraniespor ile oynanan maçta rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç ceza alan Martin Skrtel'in cezasında indirime gitti. Skrtel'in 3 maçlık cezası 2'ye indirildi.

Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasında oynanan iki müsabakada da sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 10 kişi tamamlamıştı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında kırmızı kart ile oyun dışında kalan Eljif Elmas’ın ardından ikinci maçta ise Martin Skrtel kırmızı kart gören bir diğer isim olmuştu.