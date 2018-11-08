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Tahkim Kurulu cezaları indirecek mi?

Tahkim Kurulu cezaları indirecek mi?

Olaylı derbi müsabakası sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çıkan ağır cezaların ardından iki takımın da Tahkim Kurulu'na itiraz etmesi bekleniyor. Peki cezalar düşer mi?

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 20:43 - Güncelleme: 08-11-2018 20:43

Spor Toto Süper Lig'de 11. haftada oynanan derbi maçı sonrası düzenlenen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) toplantısı sonunda kararlar açıklandı. En ağır ceza Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ile Fenerbahçeli futbolcu Jailson'a çıktı. Bu ikili 8 resmi müsabakadan men cezası aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 7 resmi müsabakadan men edildi. Ryan Donk'un 6 maç men cezası alması da dikkat çekti. Roberto Soldado'ya 6 maç men cezası uygun görülürken, Galatasaraylı Badou Ndiaye 5 resmi müsabakadan men edildi. 

Galatasaray'da sevk edilen başkan Mustafa Cengiz ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'a ceza verilmedi.

Kararların açıklanmasının ardından iki takımın da Tahkim Kurulu'na cezaların indirilmesi için itiraz etmesi bekleniyor.

DENİZ ÇOBAN: BÜYÜK BİR İNDİRİM OLMAZ

TFF'nin aldığı kararları yorumlayan hakem yorumcumuz Deniz Çoban, 'Tahkim Kurulu'nda büyük bir indirim olacağını düşünmüyorum. Hasan Şaş'ın cezasında indirim olacağını düşünmüyorum. Fatih Terim'in 1 maçlık cezası silinebilir. Futbolcuların cezaları inecekse sadece Donk'un cezasında 1 maç indirime gidebilir" dedi.

ÇELİKLER: CEZALARIN DÜŞECEĞİNİ SANMIYORUM

 Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, verilen cezaların düşeceğini sanmadığını belirtti ve şunları söyledi:

"Demek ki bundan sonra bu tip meseleler ve olaylarla ilgili nirengi noktamız bu kadar ağır cezalar olacak. Dün Bakan Beyin açıklaması ve bu kadar büyük bir toplam bir yükün oluşması, topyekün mücadeleyi gösterir. Cezalar, Federasyon'la birlikte tüm futbol camiasının topyekün iradesini gösterir. Cezaların düşeceğini de sanmıyorum. Fatih Terim'in cezasına şaşırdım, zannediyorum iki açıklamayı birleştirmişler. Jailson'un aldığı ceza normal. Donk ve Rodrigues'i anlamamıştım. Ama demek ki bizim görmediğimiz görüntülerde 6 maç ceza alacak bir takım olaylar olmuş. Ben olsam Hasan Şaş'a 10 maç verirdim"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Deniz Aytaç 08 Kasım 2018 21:08 Belhandaya ceza vermediğiniz sürece,Soldadoya ceza veremezsiniz!Soldado neden ceza aldı?

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