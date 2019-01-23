Tahir Özışık'ın cenazesi bugün kalkıyor Özışık ailesi babasını uğurluyor

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın babası emekli imam Seyyid Tahir Özışık, bugün ebedi istirahatgahına uğurlanıyor.

Bir süredir prostat kanseri tedavisi gören emekli imam Seyyid Tahir Özışık, Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde dün sabaha karşı vefat etti.

CENAZESİ BUGÜN KALKIYOR

Seyyid Tahir Özışık'ın cenazesi bugün Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



HADİ ÖZIŞIK BABASINI ANLATTI

Hadi Özışık babasıyla ilgili duygularını tüm içtenliğiyle satırlara döktü. Hayatı boyunca unutamadığını anısını, babasının zorluklara karşı nasıl göğüs gerdiğini, onun son günlerini kaleme alan Özışık'a kulak veriyoruz. Yazısını okumak için tıklayın.

ÇEVRESİNDE SEVİLEN SAYILAN BİR İSİMDİ





6'sı erkek biri kız olmak üzere 7 çocuk babası olan Özışık, medrese eğitimli İslam ilimlerinde ileri, çevresinde son derece sevilen sayılan bir isimdi.



Seyyid Tahir Özışık, Cemile Özışık ile evliydi.

TAZİYE EVİ

Özışık ailesi taziyeleri Ataşehir Yenisahra'da bulunan evlerinde kabul ediyorlar.