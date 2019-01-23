  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Tahir Özışık'ın cenazesi bugün kalkıyor Özışık ailesi babasını uğurluyor

Tahir Özışık'ın cenazesi bugün kalkıyor Özışık ailesi babasını uğurluyor

İnternethaber Yayın Grubu'nun sahibi Hadi Özışık ve ailesi 87 yaşında hayata veda eden babaları Seyyid Tahir Özışık'ı bugün son yolculuğuna uğurluyor. Tahir Özışık'ın cenazesi Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nden kaldırılıyor.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 23-01-2019 10:39 - Güncelleme: 23-01-2019 10:39

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın babası emekli imam Seyyid Tahir Özışık, bugün ebedi istirahatgahına uğurlanıyor.

Bir süredir prostat kanseri tedavisi gören emekli imam Seyyid Tahir Özışık, Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde dün sabaha karşı vefat etti.

CENAZESİ BUGÜN KALKIYOR
Seyyid Tahir Özışık'ın cenazesi bugün Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

HADİ ÖZIŞIK BABASINI ANLATTI
Hadi Özışık babasıyla ilgili duygularını tüm içtenliğiyle satırlara döktü. Hayatı boyunca unutamadığını anısını, babasının zorluklara karşı nasıl göğüs gerdiğini, onun son günlerini kaleme alan Özışık'a kulak veriyoruz. Yazısını okumak için tıklayın.

ÇEVRESİNDE SEVİLEN SAYILAN BİR İSİMDİ


6'sı erkek biri kız olmak üzere 7 çocuk babası olan Özışık, medrese eğitimli İslam ilimlerinde ileri, çevresinde son derece sevilen sayılan bir isimdi.


Seyyid Tahir Özışık, Cemile Özışık ile evliydi.

TAZİYE EVİ
Özışık ailesi taziyeleri Ataşehir Yenisahra'da bulunan evlerinde kabul ediyorlar. 

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Tahir Özışık'ın cenazesi bugün kalkıyor Özışık ailesi babasını uğurluyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Ocak 2019 10:56 Mekanı cennet olsun, Rabbim hidayetiyle muamele etsin inşallah...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro