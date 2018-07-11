Tacizciyi sokak ortasında hadım etti! Ankara'da şok görüntüler

Sosyal medyada dün dolaşan 'sokak ortasında hadım' fotoğrafı ortalığı ayağa kaldırdı. İddiaya göre, bir baba 13 yaşındaki kızını taciz ettiği gerekçesiyle sokak ortasında hadım etti. İlk başta kimsenin inanmak istemediği olayın görüntüleri de ortaya çıktı.

ANKARA Demetevler'de bir baba, kızını taciz ettiği iddia edilen adamı, sokak ortasında yakalayarak kasığından ve cinsel organından defalarca bıçakladı. Üstelik karısının yanında. Önce sosyal medyada olay anının fotoğrafı dolaşmaya başladı. Kullanıcılar yerde yüzüstü ve kanlar için yatan bir adamın fotoğrafını twitter üzerinden yayarak tacize karşı tepkilerini gösterdiler. Babaya destek veren mesajların atıldığı olaya kimse inanmak istemedi. Ancak olay anının görüntüleri de ortaya çıktı. Twitter

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İddiaya göre 30'lu yaşlarda bir adam, 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Baba, güvenlik kamerasından kızını taciz eden adamı tespit etti. Demetevler'de yakaladığı adamı marketten aldığı bıçakla yolun ortasında kasığından 3-4 defa bıçaklayarak yaraladı. Sosyal medyada dolaşan videoda kızı taciz ettiği iddia edilen adamın eşi, olay yerine geldiğinde "kim yaptı" diye bağırdığında çevredeki vatandaşlardan biri, "Taciz ettiği kızın babası yaptı" diyerek cevap verdi. Twitter

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Olayın yaşandığı yere çok yakın bir iş yerinde çalıştığı öğrenilen kadın, eşinin kanlar içinde yerde yattığını görünce çığlıklar atıp sinir krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri kadını teskin etmeye çalıştılar. Yaşananlara inanmak istemeyen kadın kocasının bu hale nasıl geldiğini merak etti. Twitter

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