Tacizcisine hayatını dersini verdi!

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Leanna Carr İrlanda'nın başkenti Dublin'e turistik bir ziyarette bulundu. Şehri keşfederken hiç beklemediği anda tacize uğrayan talihsiz kadın, tacizcisine hayatının dersini verdi.

Tacizcisine hayatını dersini verdi!

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Leanna Carr geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Dublin seyahatinde çok tatsız bir olay yaşadı. 26 yaşındaki kuvvet antrenörü ve vücut geliştirme sporcusu, Dublin sokaklarında yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından tacize uğradı. Ancak tacizci çok yanlış kişiye denk gelmişti. Yıllardır sporla uğraşan Leanna çok güçlü bir kadındı.

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Tacizcisine hayatını dersini verdi!

Uğradığı tacize kayıtsız kalamayan genç kadın, adamın suratına yumruk attı. Hiçbir zaman şiddet karşıtı olmadığını söyleyen Leanna, Twitter üzerinden ellerinin fotoğrafını paylaştı ve yaşadıklarını takipçilerine anlattı. Leanna, Twitter paylaşımında daha önce kimseyi yumruklamadığını ve geçmişte olsaydı böyle bir harekette bulunamayacağını belirtti.

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Tacizcisine hayatını dersini verdi!

Taciz halka açık bir yerde gerçekleşmemiş olsaydı, bu şekilde tepki gösteremeyeceğini ekleyen genç kadın, attığı yumrukla tacizci adama hayatının dersini vermiş oldu.

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Tacizcisine hayatını dersini verdi!

Pek çok kadının tacize karşı gereken cevabı vermediğini söyleyen genç sporcunun paylaşımı Twitter'da 25 binin üzerinde beğeni aldı.

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