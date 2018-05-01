Tacizcisine hayatını dersini verdi!

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Leanna Carr geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Dublin seyahatinde çok tatsız bir olay yaşadı. 26 yaşındaki kuvvet antrenörü ve vücut geliştirme sporcusu, Dublin sokaklarında yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından tacize uğradı. Ancak tacizci çok yanlış kişiye denk gelmişti. Yıllardır sporla uğraşan Leanna çok güçlü bir kadındı.