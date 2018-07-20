Tacizci sert kayaya çarptı! Müşterilerin gözü önünde...

ABD’de bir garsonu taciz eden erkek sert kaya çarptı. Tacizci, kadından diğer müşterilerin önünde dayak yedi.

YAKALADIĞI GİBİ YERE FIRLATTI: 21 yaşındaki Emelia Holden, ABD’nin Georgia Eyaleti’ndeki restoranda çalışırken kalçasında bir el hissetti. Genç garson, tacizci erkeği yakaladığı gibi yere fırlattı. Daha sonra adama bağıran Emelia, polisi çağırdı.

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GÖRÜNTÜLER DÜNYADA GÜNDEM OLDU: 30 Haziran’da gerçekleşen olayın ardından, polis tacizciyi iki gün gözaltında tuttu. Olayın yeni paylaşılan görüntüleri, dünyada gündem oluşturdu. İngiliz basınına konuşan Emelia Holden, bütün kadınların kendilerini savunabilmeleri gerektiğini söyledi.