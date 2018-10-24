Tacizci sapık kendini Trump'la savundu! 'O söyledi ben de yaptım...'

ABD'de bir kadın yolcu uçakta taciz edildiğini söyleyerek şikayette bulunmuştu. Tacizle suçlanan zanlının savunması tüm dünyada gündeme oturdu. Trump'ı örnek gösteren tacizci, "Trump kadınları ellemek normal demişti..." şeklinde ifade verdi.

ABD'de uçakta bir kadını taciz etmekle suçlanan zanlı, polise verdiği ifadesiyle bir anda tüm dünyanın konuştuğu insan olmayı başardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kadınları ellemenin normal olduğunu söylediğini hatırlatan sapık zanlı, savunmasıyla herkesi şoke etti. Twitter

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Uçakta önünde oturan kadının göğsüne teması iddiasıyla New Mexico eyaletinde hakkında soruşturma başlatılan zanlıya cinsel taciz suçlaması yöneltilmişti. Zanlı, tacize uğrayan kadın yolcunun şikayetçi olması üzerine başka bir koltuğa geçirilmiş ve uçak Albuquerque eyaletinde indikten sonra gözaltına alınmıştı. Twitter

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ABD BAŞKANI NORMAL OLDUĞUNU SÖYLÜYOR! Albuquerque mahkemesinin yayınladığı tutanaklara göre zanlı polise "ABD Başkanı kadınların özel bölgelerini kavramanın normal olduğunu söylüyor" dedi. İlk duruşmaya kadar tutuklu kalacak zanlının iki buçuk yıl hapis ve 250 bin dolar para cezası alması bekleniyor. Twitter

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