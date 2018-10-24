Tacizci sapık kendini Trump'la savundu! 'O söyledi ben de yaptım...'

ABD'de bir kadın yolcu uçakta taciz edildiğini söyleyerek şikayette bulunmuştu. Tacizle suçlanan zanlının savunması tüm dünyada gündeme oturdu. Trump'ı örnek gösteren tacizci, "Trump kadınları ellemek normal demişti..." şeklinde ifade verdi.

Tacizci sapık kendini Trump'la savundu! 'O söyledi ben de yaptım...'

ABD'de uçakta bir kadını taciz etmekle suçlanan zanlı, polise verdiği ifadesiyle bir anda tüm dünyanın konuştuğu insan olmayı başardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kadınları ellemenin normal olduğunu söylediğini hatırlatan sapık zanlı, savunmasıyla herkesi şoke etti.

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Tacizci sapık kendini Trump'la savundu! 'O söyledi ben de yaptım...'

Uçakta önünde oturan kadının göğsüne teması iddiasıyla New Mexico eyaletinde hakkında soruşturma başlatılan zanlıya cinsel taciz suçlaması yöneltilmişti. Zanlı, tacize uğrayan kadın yolcunun şikayetçi olması üzerine başka bir koltuğa geçirilmiş ve uçak Albuquerque eyaletinde indikten sonra gözaltına alınmıştı.

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Tacizci sapık kendini Trump'la savundu! 'O söyledi ben de yaptım...'

ABD BAŞKANI NORMAL OLDUĞUNU SÖYLÜYOR! Albuquerque mahkemesinin yayınladığı tutanaklara göre zanlı polise "ABD Başkanı kadınların özel bölgelerini kavramanın normal olduğunu söylüyor" dedi. İlk duruşmaya kadar tutuklu kalacak zanlının iki buçuk yıl hapis ve 250 bin dolar para cezası alması bekleniyor.

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Tacizci sapık kendini Trump'la savundu! 'O söyledi ben de yaptım...'

ONLARI A...DAN KAVRAYACAKSIN! Donald Trump'ın 2005 yılında, kadınların cinsel organlarını ellediğine yönelik sözleri, kendisi farkında olmadan kayda alınmıştı. Trump bu konuşmada "Yıldız olduğun zaman kadınlara her şeyi yapabilirsin" demiş ve "Onları a…dan kavrayacaksın" diyen Trump, ABD'de başkanlık seçimlerini kazanmıştı.

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