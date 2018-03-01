Tacizci öğretmene vatandaştan meydan dayağı!

İSTANBUL Fatih’te bir lisede öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen S.Ö. vatandaşlar tarafından darp edildi. Tacize uğradığı iddia edilen kızın ablası Şerife Ç., yaşanan olayı anlattı.

İddialara göre, İstanbul Fatih’te bir lisede beden eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen S.Ö., kız öğrencilerden birini reklam çekimi yapılacağı ve oyuncu olmak isteyip istemediğini sorarak evine davet etmiş, sonrasında ise tacizde bulunmuştu. Yaşanan olayın ardından kız öğrenci durumu ablasına bildirmiş ve yardım istemişti. Olayı çözmeye çalışan abla ise telefonla öğretmeni arayıp konuşmaları kaydetmiş, ardından da buluşmak isteyip tacizci diye bağırınca çevrede bulunan vatandaşlar öğretmen S.Ö.’ye meydan dayağı atmıştı. Yaşanan olayın ardından kız öğrencinin ablası, yaşanan taciz olayını İHA’ya anlattı. Twitter

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“ÖĞRETMENİN YANINDAN KAÇIYOR, CAMİ AVLUSUNDAN BENİ ARADI”: Kardeşinin yaşadığı taciz olayını anlatan abla, “Öğleden bir saat önce falan öğretmen kardeşimi arıyor 'Ben Selahattin hocan oyunculuk için arıyorum' diyor. ‘Bir tane kız öğrenci eksik seni yazacağım’ diyor. Kız kardeşim de beden hocası olduğu için bunu sporla alakalı bir şey sanıyor. ‘Tamam hocam’ diyor. Öğretmen ‘Bana vesikalık fotoğrafını yolla’ diyor. Kardeşim vesikalık fotoğrafını atıyor. Daha sonrasında evden hazırlanıp çıkıyor okula gidecek diye. Sonra hocası tekrar arıyor ‘Geliyor musun?’ diyor. Kardeşim de, ‘Hocam başvuru için okula geliyorum’ diyor. ‘Okula gitme ben seni taksi ile alacağım’ diyor. Daha sonrasında gelip taksiyle kardeşimi alıyor. Taksi ile biniyorlar fakat o sırada kardeşim okula gidecek diye biliyor. Twitter

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Evinin oraya gidiyorlar. Kız kardeşim, 'Biz neden buraya geldik, başvuru için gitmiyor muyduk?’ diyor. O da 'Ben üstümü değiştireceğim sen de beni beklersin biraz' diyor. 'Ne alaka siz üstünüzü değiştirirsiniz ben aşağıda beklerim eve falan gelmem benim evde falan ne işim var' diyor. 'Bir şey olmaz otururuz biraz muhabbet ederiz' diyor. Daha sonra ‘Bira içer misin bira alacağım’ diyor. ‘Ne birası?’ falan diyor, ‘Siz benimle böyle konuşacaksanız amacınız ne sizin’ falan diyor. Twitter

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