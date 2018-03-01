Tacizci öğretmene vatandaştan meydan dayağı!

İSTANBUL Fatih’te bir lisede öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen S.Ö. vatandaşlar tarafından darp edildi. Tacize uğradığı iddia edilen kızın ablası Şerife Ç., yaşanan olayı anlattı.

Tacizci öğretmene vatandaştan meydan dayağı!

İddialara göre, İstanbul Fatih’te bir lisede beden eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen S.Ö., kız öğrencilerden birini reklam çekimi yapılacağı ve oyuncu olmak isteyip istemediğini sorarak evine davet etmiş, sonrasında ise tacizde bulunmuştu. Yaşanan olayın ardından kız öğrenci durumu ablasına bildirmiş ve yardım istemişti. Olayı çözmeye çalışan abla ise telefonla öğretmeni arayıp konuşmaları kaydetmiş, ardından da buluşmak isteyip tacizci diye bağırınca çevrede bulunan vatandaşlar öğretmen S.Ö.’ye meydan dayağı atmıştı. Yaşanan olayın ardından kız öğrencinin ablası, yaşanan taciz olayını İHA’ya anlattı.

17
Tacizci öğretmene vatandaştan meydan dayağı!

“ÖĞRETMENİN YANINDAN KAÇIYOR, CAMİ AVLUSUNDAN BENİ ARADI”: Kardeşinin yaşadığı taciz olayını anlatan abla, “Öğleden bir saat önce falan öğretmen kardeşimi arıyor 'Ben Selahattin hocan oyunculuk için arıyorum' diyor. ‘Bir tane kız öğrenci eksik seni yazacağım’ diyor. Kız kardeşim de beden hocası olduğu için bunu sporla alakalı bir şey sanıyor. ‘Tamam hocam’ diyor. Öğretmen ‘Bana vesikalık fotoğrafını yolla’ diyor. Kardeşim vesikalık fotoğrafını atıyor. Daha sonrasında evden hazırlanıp çıkıyor okula gidecek diye. Sonra hocası tekrar arıyor ‘Geliyor musun?’ diyor. Kardeşim de, ‘Hocam başvuru için okula geliyorum’ diyor. ‘Okula gitme ben seni taksi ile alacağım’ diyor. Daha sonrasında gelip taksiyle kardeşimi alıyor. Taksi ile biniyorlar fakat o sırada kardeşim okula gidecek diye biliyor.

27
Tacizci öğretmene vatandaştan meydan dayağı!

Evinin oraya gidiyorlar. Kız kardeşim, 'Biz neden buraya geldik, başvuru için gitmiyor muyduk?’ diyor. O da 'Ben üstümü değiştireceğim sen de beni beklersin biraz' diyor. 'Ne alaka siz üstünüzü değiştirirsiniz ben aşağıda beklerim eve falan gelmem benim evde falan ne işim var' diyor. 'Bir şey olmaz otururuz biraz muhabbet ederiz' diyor. Daha sonra ‘Bira içer misin bira alacağım’ diyor. ‘Ne birası?’ falan diyor, ‘Siz benimle böyle konuşacaksanız amacınız ne sizin’ falan diyor.

37
Tacizci öğretmene vatandaştan meydan dayağı!

“SEN BEKARSIN BEN BEKARIM KORKMANA GEREK YOK”: Kız kardeşim o sırada niyetinin başka olduğunu anlayınca bana mesaj attı. 'Abla bana yardım et Kocamustafapaşa'dayım' diye. Öğretmen daha sonra bakkaldan bira alıyor. Çıkıyorlar apartmanın önüne kadar gidiyorlar. Kız kardeşimi bu sırada ikna etmeye çalışıyor. ‘Sen bekarsın ben bekarım korkmana gerek yoktur, sana hastayım’ gibisinden konuşmalar yapıyor. Sonra kardeşim arkasını dönüyor gitmeye çalışıyor. Kolundan tutuyor, ‘Nereye gidiyorsun gel’ falan diye. Kız kardeşim çekiyor kolunu kaçıyor yanından. Caminin avlusuna giriyor. O sırada beni arıyor, ağlıyor. ‘Seni anlayamıyorum’ dediğim sırada şarj bitiyor telefon kapanıyor. Oradan birinden arıyor. ‘Abla ben camideyim saklanıyorum ne olursun yanıma gel’ diyor. Ben de eşimle birlikte oraya gidiyorum. Kardeşimi alıyorum. Kardeşim nutku tutulmuş bir şekilde ağlıyor” dedi.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro