Tacizci metrobüste suçüstü yakalandı!

İSTANBUL'da metrobüste B.A isimli genç kız, karşı koltukta oturan adamın, gizlice kendi fotoğraflarını çektiğinden şüphelendi. Genç kızın daha sonra oturduğu koltuktan kalkarak şüphelendiği adamın arkasına geçti.

Posta'dan Mine Bozkurt'un haberine göre tacizci, telefonundan çektiği fotoğraflara bakarken genç kız, adamı suçüstü yakaladı.Genç kız, tacizciden çektiği fotoğrafı silmesini istedi ancak tacizci, ısrarla telefonunu göstermek istemedi.

YOLCULAR KAÇMASINI ENGELLEDİ: Tartışmaya bu sırada diğer yolcular da katıldı. Yolcuların 'eğer fotoğrafını çekmediysen telefonunu göster' diyerek ısrarda bulunmasının üzerinde tacizci sapık, metrobüsten kaçmaya çalıştı.

Yolculardan biri, tacizcinin önüne geçerek araçtan inmesini engelledi. Yolcuların ve mağdur genç kızın ısrarları üzerine zanlı, telefonundaki genç kıza ait fotoğrafları silerek metrobüsten indi.

GENÇ KIZ TACİZCİDEN ŞİKAYETÇİ OLACAK: Kameraya yansıyan olayda, tacizci sapığın telefonunu ısrarla göstermek istememesi ve metrobüsten inmeye çalışması, yolcuların adamı durdurması görülüyor. Tacizcinin telefonundaki genç kıza ait görüntüleri sildikten sonra metrobüsten inmesi de kameraya yansıyor. Öte yandan, genç kız tacizciden şikayetçi olacağını belirtti.

  • Güncel 18 Temmuz 2018 10:41
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Tacizci metrobüste suçüstü yakalandı! videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro