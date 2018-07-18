Tacizci metrobüste suçüstü yakalandı

İstanbul'da .B.A isimli genç kız, metrobüste karşı koltukta oturan adamın, gizlice kendi fotoğraflarını çektiğinden şüphelendi. Genç kızın daha sonra oturduğu koltuktan kalkarak şüphelendiği adamın arkasına geçti.

Posta'dan Mine Bozkurt'un haberi şöyle: Tacizci telefonundan çektiği fotoğraflara bakarken genç kız, adamı suçüstü yakaladı.Genç kız, tacizciden çektiği fotoğrafı silmesini istedi ancak tacizci, ısrarla telefonunu göstermek istemedi.

YOLCULAR KAÇMASINI ENGELLEDİ

Tartışmaya bu sırada diğer yolcular da katıldı. Yolcuların 'eğer fotoğrafını çekmediysen telefonunu göster' diyerek ısrarda bulunmasının üzerinde tacizci sapık, metrobüsten kaçmaya çalıştı.

Yolculardan biri, tacizcinin önüne geçerek araçtan inmesini engelledi. Yolcuların ve mağdur genç kızın ısrarları üzerine zanlı, telefonundaki genç kıza ait fotoğrafları silerek metrobüsten indi.

GENÇ KIZ TACİZCİDEN ŞİKAYETÇİ OLACAK

Kameraya yansıyan olayda, tacizci sapığın telefonunu ısrarla göstermek istememesi ve metrobüsten inmeye çalışması, yolcuların adamı durdurması görülüyor. Tacizcinin telefonundaki genç kıza ait görüntüleri sildikten sonra metrobüsten inmesi de kameraya yansıyor. Öte yandan, genç kız tacizciden şikayetçi olacağını belirtti.