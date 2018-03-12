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Tacizci hostes! Seni çok özlüyorum, babama benzetiyorum...

Tacizci hostes! Seni çok özlüyorum, babama benzetiyorum...

Öğrenci servisinde hosteslik yapan F.H., okulun müdürü M.C'ye “Seni çok özlüyorum” gibi taciz mesajları attı. Durumdan bunalan okul müdürünün şikayeti üzerine F.H. hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 10:48 - Güncelleme: 12-03-2018 10:48

İSTANBUL'da bir servis hostesi hakkında, okul müdürünü taciz ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Olay 2016 yılında yaşandı. 40 yaşındaki evli servis hostesi F.H., Zeytinburnu'daki özel okulun evli müdürü 51 yaşındaki M.C.'ye ilgi duymaya başladı.

ÖNCE OKULA GİRMESİNİ YASAKLADI: İşle ilgili durumları görüşmek için müdürün cep telefonu numarasını aldı. F.H.'nin ilgisinden haberdar olan müdür, şahitlerle birlikte bir araya geldiği kadını uyardı. Ardından okula girmesini yasakladı. Ancak hostes, uyarılara aldırmadı.

ÇOK ÖZLÜYORUM... SENİ DÜŞÜNÜYORUM... "Seni seviyorum, seni hep seveceğim, çok özlüyorum, uzakta olsak da hep seni düşünüyorum" diyerek müdüre aşk mesajları atmaya başladı. Durumdan oldukça bunalan M.C., soluğu savcılıkta aldı.

SAVCI 3 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ: Şikayet üzerine hostes F.H. hakkında taciz suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İfade veren müdür, "Sanıkla iş ilişkisi dışında herhangi bir ilişkim yoktur. Mesajların hiçbirine cevap vermedim" ifadesini kullandı.

"EKMEĞİMLE OYNADINIZ!": Hostes ise iddiaları yalanladı. "Engelli öğrencilere davranışı çok hoş ve güzeldi. 'Sizi babama benzetiyorum, öğrencilere ve çevreye yaklaşımınız çok babacan ben sizi, bu hareketlerinizi çok beğeniyorum' derdim. 'Niçin böyle bir şey yaptınız' dedim. 'Ben engelli annesiyim biliyorsunuz başka işte çalışamıyorum. Ekmeğimle neden oynadınız' mesajları attım" savunmasını yaptı. Mahkeme, duruşmanın ertelenmesi kararını aldı.

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