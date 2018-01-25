Tacizci doktorun yaptıkları: 'Penisini çıkarıp ayaklarıma..'

Tacizci doktorun yaptıkları: 'Penisini çıkarıp ayaklarıma..'

ABD Olimpiyat Jimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar, taciz suçlamasıyla 175 yıl hapis cezalarına çarptırıldı. Michigan eyaletinde görülen davada 54 yaşındaki Nassar'a verilen cezayı hakim : "Sana ceza vermek benim için onur ve ayrıcalıktır. Yaşamın boyunca bir daha cezaevi dışında yürümeyi hak etmiyorsun. Senin ölüm fermanını imzaladım" sözleriyle açıkladı. Hakimi böyle konuşmaya iten doktorun küçük sporcu kızlara yaptığı tacizdi. İşte dehşete düşüren o ifadeler;

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Tacizci doktorun yaptıkları: 'Penisini çıkarıp ayaklarıma..'

156 genç kadın. Onlar bugün kimlerinin annesi, kız kardeşi, çocuğu ve aynı zamanda da olimpik atletler. Hepsi aynı adamın cinsel istismarına maruz kaldıklarını söylüyor: ABD Olimpik jimnastik takımının eski doktoru Larry Nasar. Yedi gün süren duruşmalarda tek tek tanık kürsüsüne çıkarak çok az sayıda cinsel istismar kurbanının yapma imkanı bulabildiği bir şeyi yaptılar. Saldırganlarıyla yüzleşip her şeyi anlattılar. Nassar kendisine yöneltilen 10 suçlamayı da kabul etmiş, tedavi kisvesi altında genç kızları taciz ettiğini söylemişti.

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Tacizci doktorun yaptıkları: 'Penisini çıkarıp ayaklarıma..'

Yaşadıklarını anlatan ilk kadın Kyle Stephens'ti. Yıllarca sadece 'mağdur ZA' olarak biliniyordu. Ancak Salı günü duruşma salonunda kürsüye çıktı, yargıç Rosemarie Aquilina karşısında her şeyi sakin bir tonla anlattı. Nassar'ın kendilerine yaptıklarını anlatan kadınların büyük kısmından farklı olarak Kyle bir jimnastikçi değildi. Sadece Nassar'ın bir hastasıydı. Kyle'nin ailesi, Nassar'ın aile dostuydu.

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Tacizci doktorun yaptıkları: 'Penisini çıkarıp ayaklarıma..'

6 YAŞINDA TACİZLERE BAŞLADI : Kyle ifade vermek için kürsüdeyken, yüzünde kocaman bir gülümsemeyle küçüklüğünde çekilmiş fotoğrafları duruşma salonunda projektörlerle perdeye yansıtıldı. Nassar Kyle'yi ilk kez henüz 6 yaşındayken taciz etmişti. Kyle, "Daha bebek dişlerimin hepsi düşmemişti bile" diyor.

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