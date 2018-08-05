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Tacizci dehşeti! Yaptığı şey anlaşılınca yakmaya kalktı...

Tacizci dehşeti! Yaptığı şey anlaşılınca yakmaya kalktı...

MALTEPE'de bir kafede abisini bekleyen bir kadına laf atıldı. Abisi ve kafe çalışanları fark edince ortalık karıştı! Şüpheli önce biber gazı sıktı, ardından elindeki yanıcı madde dolu plastik şişeyi tutuşturarak kafeyi yakmaya kalktı.

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Eklenme Tarihi: 05-08-2018 08:01 - Güncelleme: 05-08-2018 08:01

İSTANBUL Maltepe'de kafede abisini bekleyen bir kadına laf atıldı. Abisi ve kafe çalışanları fark edince ortalık karıştı! Şüpheli önce biber gazı sıktı, ardından elindeki yanıcı madde dolu plastik şişeyi tutuşturarak kafeyi yakmaya kalktı.

Olay, Küçükyalı Çınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir kafede saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre kafede çalışan abisinin işten çıkmasını bekleyen kadına caddede yürüyen bir kişi laf attı. Durumu fark eden abi ve kafede çalışanlar ile şüpheli arasında kavga çıktı. 

ÖNCE BİBER GAZI SIKTI SONRA YAKMAYA KALKTI... Şüpheli yanında taşıdığı biber gazını etrafındakilere sıktıktan sonra, elindeki yanıcı madde dolu plastik şişeyi yakarak kafeye attı. Kafenin önüne düşen şişe tutuşmazken şüpheli kaçmaya başladı. Şüpheli daha sonra kafedekiler ve çevredekiler tarafından arka sokakta yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI... Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Olay yeri inceleme ekipleri kafenin içerinde ve cadde üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sırasında içi yanıcı madde dolu şişe bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili kafenin ve çevresindeki güvenlik kameraları incelemeye alırken kadın ve abisinin polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Darbedildiği öne sürülen şüpheli de, gözaltına alınarak Küçükyalı Polis Merkezi'ne götürüldü. Yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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