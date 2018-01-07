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Taciz edip şeriat istemişti: O öğretmen hakkında flaş karar!

Taciz edip şeriat istemişti: O öğretmen hakkında flaş karar!

DİYARBAKIR’da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunup mağdurun babasından şeriat mahkemesi isteyen öğretmen açığa alındı.

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Eklenme Tarihi: 07-01-2018 19:39 - Güncelleme: 07-01-2018 19:39

DİYARBAKIR’da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken, mağdurun babasına, "Ben bir hata işledim. Bu suçun Allah’ın şeriati doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Davayı şeriate taşımak yerine, Allah’ın yasakladığı tağuta ve tağutun hükmüne havale ettin. Şeriate gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım" mesajı çeken öğretmen açığa alındı.

Diyarbakır’da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve mağdurun babasına şeriata gitmeyi teklif eden coğrafya öğretmeni A.B. hakkında, Kulp Kaymakamlığı tarafından yeniden idari soruşturma başlatıldı. Öğretmen A.B., Diyarbakır Valiliği’nin talebi üzerine hakkında açılan soruşturma kapsamında Kulp ilçesindeki görevinden açığa alındı.

Skandallar zinciri! Tacizci öğretmen şeriat mahkemesi istedi

TAYİN EDİLMİŞ

Sanık öğretmen A.B.’nin, hakkındaki cinsel taciz iddiası ortaya çıktıktan sonra Lice ilçesine atandığı, bir süre burada görev yaptıktan sonra, 5 ay önce ise kendi isteği ile Kulp ilçesine tayin edildiği öğrenildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre; Diyarbakır Valiliği’nin de meydana gelen olayı ve öğretmen A.B. hakkındaki idari soruşturmayı yakından takip ettiği öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 07 Ocak 2018 22:50 Şeroata göre senide biri taciz etsin sapıklık yap şeriatde ALLAHIM. Belanı versin

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