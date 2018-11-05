Taç Mahal'de namaz kılmak yasaklandı tanklar mühürlendi

Hindistan Arkeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (ASI), Tac Mahal'de vakit namazlarının kılınmasını yasakladığı bildirildi. NAmaz kılmak için abdest alanların kullandıkları abdest tankları da mühürlendi. Geçtiğimiz ay da Hindistan Yüksek Mahkemesi, Taç Mahal'da cuma namazı kılınmasını yasaklamıştı. Yüksek Mahkeme, yasak kararına gerekçe olarak tarihi yapıyı koruma isteğini ortaya sunmuştu.
ÖNCE CUMA NAMAZI YASAKLANDI... Hindistan Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz ay Hindistan'ın kuzeyinde Uttar Pradeş eyaletinin Agra kentindeki Tac Mahal türbesinde bulunan mescitte, şehir dışından gelen Müslümanların cuma namazı kılmasını yasaklayan bir karar almıştı. Mahkeme yetkilileri, kararın gerekçesini, "Tac Mahal'in dünyanın yedi harikasından biri olduğu ve bu yüzden korunması gerektiği" şeklinde açıklayarak, "Agra'da birçok cami var. Namaz kılmak isteyenler orada kılabilir." demişti.
Times of India Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yüksek Mahkemenin, temmuz ayında Tac Mahal Türbesi'ndeki mescitte şehir dışından gelen Müslümanların cuma namazı kılmasını yasaklayan kararının ardından ASI, Tac Mahal'de vakit namazlarının kılınmasının da yasaklandığını duyurdu.
ASI yetkilileri, dün türbede abdest için almak için kullanılan su tankını mühürledi. Namaz kıldırmak için camiye gelen İmam Seyit Sadık Ali, sebebini anlayamadığı tedbire şaşırdığını söyledi.
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