Swinger fuhuş çetesine şok baskın! Yazışmaları çok fena...

BALIKESİR'de polis swinger çetesine yönelik fuhuş operasyonu düzenledi. Polis, swinger çetisi üyeleriyle sosyal medyada pazarlık yaptı... Gözaltına alınanlar arasında resmi nikahlı eşini pazarlayan erkekler de var... Çetenin müşterilerle sosyal medya üzerinden yaptıkları yazışmalar çok fena...

Swinger fuhuş çetesine şok baskın! Yazışmaları çok fena...

BALIKESİR Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu polisleri, aylardır takibe aldıkları fuhuş çetesini çökertti. Zanlılarla sosyal medya üzerinden pazarlık yapan polisler, takibe aldıkları eş değiştirme ve eskort çetesini filmleri aratmayan bir operasyonla yakaladı. Gözaltına alınanlar arasında resmi nikahlı eşini pazarlayan erkekler ile swinger partilerinde kullanılan uyuşturucu ve uyarıcı haplar da ele geçirildi.

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Swinger fuhuş çetesine şok baskın! Yazışmaları çok fena...

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de sosyal medya üzerinden eskort ve eş değiştirme partileri düzenleyen kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 kişi ile eskort kızlarla 100 ve 500 TL arasında değişen ücretlerle fuhuş yapan 16 kişi yakalandı.

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Swinger fuhuş çetesine şok baskın! Yazışmaları çok fena...

NİKAHLI EŞİNİ PAZARLIYOR... Ahlak Bürosu polislerinin sosyal medya üzerinden açtığı hesaplarla takibe aldıkları fuhuş çetesinin içerisinde resmi nikahlı eşini pazarlayan kişiler de gözaltına alındı.

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Swinger fuhuş çetesine şok baskın! Yazışmaları çok fena...

Yakalanan şahısların Çanakkale, Ankara ve İzmir gibi illerden Balıkesir'e gelerek sosyal medya üzerinden pazarlama yaptıkları tespit edilirken, şahısların üzerinden çıkan 362 adet uyuşturucu hap, 11 adet cep telefonu, cinsel güç arttırıcı ilaçlar ve doğum kontrol hapları ile fuhuştan kazanılan 16 bin 350 TL paraya el konuldu.

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