Swarovski bağımlısı Süreyya Yalçın'ın sınırı yok!

Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın eşi Ozan Baran'la Bodrum'da tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Olay kadın olarak anılan Yalçın kendine has tarzıyla giydiği her şey olay olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ayakkabılarıyla olay olan Yalçın bu sefer de Swarovski taşlarla süslü plaj elbisesi yle dikkat çekti.
Amerika-Miami’den tatil için Türkiye’ye gelen Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran, Bodrum’da. Plajda bile abartılı ve farklı giyinmeyi seven, moda kurallarını hiçe sayan Süreyya Yalçın önceki gün Türkbükü’ndeydi. Tekneden inmiş, eşi ile yemeğe gidiyordu. Görenler dönüp dönüp baktı, gözlerini alamadı
KULAK ASMIYOR: Çünkü Süreyya Yalçın sahilde değil, podyumda gibiydi. Bikinisinin altına şeffaf topuklu ayakkabı, üstüne Swarovski taşlarla süslü plaj elbisesi giymişti. Taşlı ve uzun tırnakları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Süreyya Yalçın tarzına dair eleştirilere hiç kulak asmıyor.
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