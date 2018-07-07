Swarovski bağımlısı Süreyya Yalçın'ın sınırı yok!

Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın eşi Ozan Baran'la Bodrum'da tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Olay kadın olarak anılan Yalçın kendine has tarzıyla giydiği her şey olay olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ayakkabılarıyla olay olan Yalçın bu sefer de Swarovski taşlarla süslü plaj elbisesi yle dikkat çekti.