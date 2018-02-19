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Suzan Avcı kimdir aslen nereli gerçek adı ne?

Suzan Avcı kimdir aslen nereli gerçek adı ne?

Suzav Avcı kimdir aslen nereli, kaç yaşında ve Suzan Avcı kaç evlilik yaptı soruları merak konusu oldu. Suzan Avcı'nın kızı Binnaz Avcı annesinin ağır bir enfesksiyon geçirdiğini duyurdu. Peki Suzan Avcı'nın son durumu nasıl? Yeşilçam'ın dev isimlerinden biri olan Suzan Avcı eşleri ve çocukları kim işte Suzan Avcı biyoğrafisi.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 16:00 - Güncelleme: 19-02-2018 16:00

Suzan Avcı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında son sağlık durumu nasıl merak konusu oldu. Suzan Avcı'nın kızı Binnaz Avcı annesinin sağlık durumunun kötü olduğunu ve ağır bir enfeksiyon geçirdiğin açıkladı. Peki eşilçam'ın dev isimlerinden biri olan Suzan Avcı eşleri ve çocukları kim işte Suzan Avcı biyoğrafisi. Suzan Avcı'nın gerçek ismi ise Suzan Bizavcı

SUZAN AVCI KİMDİR: Suzan Avcı, gerçek ismi Suzan Bizavcı, doğum tarihi 25 Eylül 1937, Bursa, Türk sinema sanatçısı, aktris.

1937'de Bursa'ya göç eden bir ailenin kızı olarak, Bursa'da doğmuştur. Annesi Kırım Tatarı, babası ise Kazan Tatarı'dır. Suzan Avcı 1943 yılında babasını kaybetti. Annesi ve üç kız kardeşiyle birlikte yaşamaya başladı. İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a taşındılar ve annesinin çalıştığı tekstil fabrikasında çalışmaya başladı.

ANNESİ BABASI KİM: 13 yaşındayken Yıldız Dergisi'nin düzenlediği bir yarışmaya başvurur. Yarışma ödülü Metin Erksan'ın bir filminde oynamaktır. Kazandığı halde annesi filmde oynamasına engel olur. 15 yaşındayken o sıralarda evli olan Alp Akşiray ile tanışır. Daha sonra yaşını büyüterek evlenirler. Bu evlilikten Mete adında oğulları doğar. Bu sıralarda Yıldız Mecmuasındaki Sinema güzeli yarışmasına başvurur ve üçüncü olur. Muammer Karaca tiyatrosunda kısa bir süre çalıştıktan sonra Toto Karaca tiyatrosuna girer.

FİLMLERİ VE KARİYERLERİ: 1956 yılında başladığı sinema kariyerinde özellikle Yeşilçam filmlerinde kötü karakteri canlandırdı. Filmlerinde iyi kadınlar kadar önemli rollere sahip olan Avcı Vamp kadın imajıyla bütünleşti. 1962 yılında Şehvet Uçurumları filmiyle büyük etki yaratır. 1966 yılında Turist Ömer filminde oynar. Bu filmin senaristi Erdoğan Tünaş ile 1970'de evlenir. Binnaz Avcı'nın annesi, Aydan Şener'in teyzesidir.

SUZAN AVCI PLAKLARI: Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönemler olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Fikret Hakan'dan Fatma Girik'e , Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu müzik plakları doldurmuşlardı. Bu plak yapan sinemacılar kervanına Suzan Avcı da da katıldı ve bir 45'lik plak da o doldurdu Bu plak:

1964 - Bana Derler Çapkın Suzan / Tabya Başında Kızlar Yan yana - Serengil 10005

Binnaz Avcı kimdir aslen nereli evlilikleri

 

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