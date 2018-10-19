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Suudiler prensi kurtarmak için onu yakacak! İşte o görüntüler...

Suudiler prensi kurtarmak için onu yakacak! İşte o görüntüler...

Suudiler, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesinin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı kurtarmak için Selman'ın üst düzey danışmanı istihbarat yetkilisi General Ahmed el Assiri’ye yıkılacağı iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 07:49 - Güncelleme: 19-10-2018 07:49

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın üst düzey danışmanlarından istihbarat yetkilisi General Ahmed el Assiri’yi sorumlu tutmaya hazırlandığını yazdı. Gazete haberini, Suudi Arabistan’ın planlarından haberdar olduğunu belirttiği 3 kaynağına dayandırdı. 

BAKIN NASIL SUÇLANACAK?.. NYT’ye göre kaynaklar, "Suudi yöneticilerin, General Assiri’nin Muhammed bin Selman’dan Kaşıkçı’yı yakalaması için sözlü yetki aldığını ancak Assiri’nin bu yetkiyi ya yanlış anlayarak ya da yetkilerini aşarak gazeteciyi öldürdüğünü söyleyeceklerini" aktardı. 

“BEYAZ SARAY BİLGİLENDİRİLDİ”... Kaynaklar, Beyaz Saray yetkilileri ile de görüşüldüğü ve Assiri’nin isminin verildiğini belirtti. Daha önce Yemen’deki Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri müdahalenin sözcülüğünü yapan General Assiri, Prens Muhammed’e en yakın isimlerden biri olarak görülüyor. 

DAMAT DESTEKLEMESİNİ İSTEDİ... Haberde, Beyaz Saray’a yakın bir kaynağın, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da kayınpederinden Muhammed bin Selman’ı desteklemesini istediği belirtildi. Kaynaklara göre, Kushner, Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması ve muhtemelen öldürülmüş olmasına yönelik baskıların, Suudi Arabistan’ın diğer hataları gibi zamanla unutulacağını savunuyor.

OKLAR SELMAN'A DÖNDÜ: DİKKAT ÇEKEN YOLCULUK... New York Times, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiği 2 Ekim'de Prens Muhammed'in yardımcılarından Maher Abdulaziz Mutreb'in Kaşıkçı'dan birkaç saat önce konsolosluğa girdiğine dair fotoğrafları yayımladı. Ayrıca haberde Mutreb'in günün ilerleyen saatlerinde, Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin evinin önünde durduğu, Türkiye'deki bir otelden elinde büyük bir valizle çıktığı ve İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'den ayrıldığına dair fotoğraflara da yer verildi.

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