Suudiler bıraktı! Otoparktaki Mercedes’in sırrı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedi aranırken, konsolosluğa ait bir diplomatın aracın Sultangazi'de otoparkta terk edildiği ortaya çıktı. Mercedes’i otoparka 7 Ekim’de, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda görevli bir ataşenin bıraktığı belirlendi. Ataşe 18 Ekim’de başka bir araçla getirdiği ikisi büyük üç valizi, park halindeki Mercedes’e yükledi. Bu sırada yere bir gaz maskesi düştü.

Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Başkonsolosluğu’nda kaybolmasının üzerindeki sis perdesi yavaş yavaş dağılırken uluslararası medya dünden itibaren “Ceset nerede?” sorusuna odaklandı. “Denize mi atıldı, ormana mı gömüldü” tartışmaları sürerken 2 Ekim’den beri 4. Levent’teki Suudi Başkonsolosluğu önünde gelişmeleri izleyen Hürriyet muhabiri Eyüp Serbest ve Fırat Alkaç'a çok kritik bir ihbar geldi.

VALİZLERİ YÜKLEYİP DÖNDÜ Muhammed Ö. ikinci gelişinde kullandığı bu otomobili bir önceki aracın önüne park etti. İkinci otomobilin bagajından ikisi çok büyük, biri daha ufak 3 valiz indirdi. Bu sırada otoparkta görevli Muhammed Ö. kendisine yardım etti. Muhammed Ö. valizleri ilk Mercedes’e yüklerken bir yüz maskesi yere düştü. Muhammed Ö. maskeyi çöpe atıp valizleri bıraktıktan sonra otoparktan ayrıldı. 34 CC 1736 plakalı Mercedes, arka koltuğunda büyükçe bir karton poşet içinde iPhone kutusu ve kettle (su ısıtıcısı) ile bagajında 3 valizle otoparkta kaldı.

OTOPARKÇI ŞÜPHELENDİ Otoparkçı M.Ö. valizleri yüklerken şüphelenerek Muhammed Ö.’ye valizlerin içinde ne olduğunu sordu. Espriyle karışık, “Cemal Kaşıkçı’nın cesedi yok değil mi” dedi. Muhammed Ö. gülerek öyle bir şey olmadığını söyledi. Ancak M.Ö. maskenin gördüklerinden farklı olmasından şüphelenmişti. Çöpten aldığı maskeyi tanıdığı bir doktora gösterdi. Doktor bu tip bir maskenin ağır kimyasalla çalışılacağı zaman takılacağını söyledi. Otoparkçı maskeyi çöpe attı.

  • Güncel 23 Ekim 2018 07:47
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