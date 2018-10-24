Suudi yetkililer kuyuda arama yapılmasına izin vermemiş

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturmasında, yeni gelişme var. Polislerin konsolosluk bahçesindeki kuyuda arama yapmasına Suudi yetkililerin izin vermediği ortaya çıktı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda konsoloslukta öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı.

"CESEDİN BAZI PARÇALARI KUYUDAN ÇIKTI" DEMİŞTİ

Tüm dünyanın yakından takip ettiği olayla ilgili açıklamalarda bulunan Perinçek, "Türk devletinin güvenlik görevlileri konsoloslukta yaptıkları aramada bahçedeki kuyuda cesedin bazı parçalarını çıkardılar.'' ifadelerini kullanmıştı.